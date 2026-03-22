রবিবার, ২২শে মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মন বলাকা ক্লাবের ঈদ পুনর্মিলনী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ২২, ২০২৬ ৮:০৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর মন বলাকা ক্লাবের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী উপলক্ষে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুর পৌর কলেজের সামনের মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাহিদুর রহমান জুম্মান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেহেরপুর বেড়পাড়া মন বলাকা ক্লাবের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। পরে বেলুন উড়িয়ে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় এবং ট্রফি উন্মোচন করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।

টুর্নামেন্টে মোট ৬টি দল অংশগ্রহণ করছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে রাজিব হাসান, সুজন আলী, শাহিনুল ইসলাম, মনা, রাসেল, হাফিজ উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।




সম্পর্কিত পোস্ট

