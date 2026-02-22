রবিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মরহুম আইনজীবী নুরুল ইসলামের পরিবারকে ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক প্রদান

ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৬ ৭:৩৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের সিনিয়র আইনজীবী মরহুম নুরুল ইসলামের পরিবারের মাঝে মেহেরপুর আইনজীবী কল্যাণ তহবিল থেকে মৃত্যুকালীন সহায়তার চেক প্রদান করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে এ চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন উপস্থিত থেকে মরহুম নুরুল ইসলামের পরিবারের হাতে ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।

এ সময় জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রাজ্জাক, সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেনসহ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত




