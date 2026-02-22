মেহেরপুরে মরহুম আইনজীবী নুরুল ইসলামের পরিবারকে ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক প্রদান

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের সিনিয়র আইনজীবী মরহুম নুরুল ইসলামের পরিবারের মাঝে মেহেরপুর আইনজীবী কল্যাণ তহবিল থেকে মৃত্যুকালীন সহায়তার চেক প্রদান করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে এ চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন উপস্থিত থেকে মরহুম নুরুল ইসলামের পরিবারের হাতে ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।
এ সময় জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রাজ্জাক, সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেনসহ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত