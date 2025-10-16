বৃহস্পতিবার, ১৬ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩১শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মরহুম আইনজীবী কলিমুদ্দিনের পরিবারকে বার কাউন্সিলের বেনিভোলেন্ট ফান্ডের চেক হস্তান্তর

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৬, ২০২৫ ৬:৩৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সদস্য মরহুম অ্যাডভোকেট কলিমুদ্দিনের পরিবারকে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের বেনিভোলেন্ট ফান্ডের আওতায় মৃত্যু দাবির চেক প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই চেক হস্তান্তর করা হয়। মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন মরহুম কলিমুদ্দিনের পরিবারের হাতে ১০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এস. এম. সাইদুর রাজ্জাক টোটন, অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান, অ্যাডভোকেট মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন, অ্যাডভোকেট আদিল করিমসহ সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।



