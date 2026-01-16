মেহেরপুরে মরহুম মোখলেছুর রহমান মুকুল স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে মরহুম মোখলেছুর রহমান মুকুল স্মৃতিতে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার রাতে মেহেরপুর হোটেল বাজারে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের পিপি মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন। অনুষ্ঠানে সিনিয়র সাংবাদিক মিজানুর রহমান, মুজাহিদ আল মুন্না, হীরক, সাখাওয়াত হোসেন সবুজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
টুর্নামেন্টে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করছে। উদ্বোধনী খেলায় মনিরুল-রুহুল জুটি ২১–১৫, ২১–১৪ সেটে নয়ন আরাফাত জুটিকে পরাজিত করে জয়লাভ করে।