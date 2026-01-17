শনিবার, ১৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মরহুম মোখলেছুর রহমান মুকুল স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে জাহিদ–ইমন জুটি চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে মরহুম মোখলেছুর রহমান মুকুল স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে জাহিদ–ইমন জুটি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। শনিবার ভোরে মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যাডমিন্টন কোর্টে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় তারা সিফাত–সেন্টু জুটিকে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করে।

হাড্ডাহাড্ডি ফাইনাল ম্যাচে জাহিদ–ইমন জুটি ২১–১৯, ১৮–২১ ও ১৬–১১ সেটে সিফাত–সেন্টু জুটিকে হারায়। খেলাটি উপভোগ করতে কোর্টে ভিড় করেন বিপুল সংখ্যক দর্শক।

খেলা শেষে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ফুটবলার আতিয়ার রহমান ও মেহরাব হোসেন উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

এর আগে শুক্রবার রাতে মেহেরপুর হোটেল বাজারে মরহুম মোখলেছুর রহমান মুকুল স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়। টুর্নামেন্টে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে।

টুর্নামেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে মরহুম মোখলেছুর রহমান মুকুলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয় বলে আয়োজকরা জানান।




