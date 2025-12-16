মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবসে বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা

মেহেরপুর নিউজঃ
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেহেরপুর কলেজ মোড় শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।
জেলাবাসীর পক্ষে সর্বপ্রথম পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। এ সময় তিনি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বীর শহীদদের স্মরণ করেন। পরে জেলা পুলিশের পক্ষে জেলা পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, মেহেরপুর জেলা পরিষদ, মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী, মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরির পক্ষে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, মেহেরপুর পৌরসভার পক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রতিমশীল, সদর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজে পক্ষে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. সৈয়দ নজরুল কবীর, স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে সিভিল সার্জন ডা.আবু সাঈদ, সরকারি মহিলা কলেজের পক্ষে উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন পুষ্প মাল্য অর্পণ করেন ।
এছাড়াও জেলা আনসার ভিডিপি পক্ষে জেলা কমান্ডেন্ট কামরুজ্জামান, কৃষি বিভাগের পক্ষে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক সঞ্জীব কুমার রায়, এলজিইডির পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুর রশিদ, সিআইডির পক্ষে ইন্সপেক্টর শফিক, টিটিসি’র পক্ষে অধ্যক্ষ ড. শামীম হোসেন, র্যাবের পক্ষে ডিএডি আব্দুস সালাম, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষে বিদ্যুৎ বিহারী নাথ, শিক্ষা প্রকৌশল এর পক্ষে রাকিবুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের পক্ষে জেলা শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র, জেলা শিক্ষা অফিসের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা আব্দুর রাহিম, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের পক্ষে উপ পরিচালক আব্দুস সাত্তার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষে উপ-পরিচালক সিরাজুম মনির, সমাজসেবার পক্ষে উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলাম, যুব উন্নয়নের পক্ষে উপ-পরিচালক ওবায়দুল বাসার, কাস্টম এক্সারসাইজ এ ভ্যাট এর পক্ষে আমিনুল ইসলাম,সড়ক ও জনপদ বিভাগের পক্ষে মিজানুর রহমান, পিটিআই এর পক্ষে সহকারী সুপার ফরিদা পারভীন, বিটিসিএল, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মেহেরপুর জেলা নার্স অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, জেলা রেজিস্ট্রি অফিস, কৃষি বিপণন অফিসসহবিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথকভাবে পুষ্প মাল্য অর্পণ করা হয়।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর,পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থপ্রতিম শীল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেঃ আতিকুল হক, জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মেহেদী হাসান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিস মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান প্রমুখ ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।
পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অবস্থিত গন কবরে পুষ্প মাল্য অর্পণ করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর, জেলা পুলিশের পক্ষে জেলা পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা পৃথক পৃথকভাবে পুষ্প মাল্য অর্পণ করেন।