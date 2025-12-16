মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানের মফিজুর রহমান মুক্ত মঞ্চে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, এবং এনডিসি আবির আনসারী প্রমুখ।