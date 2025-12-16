মঙ্গলবার, ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৬, ২০২৫ ৮:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানের মফিজুর রহমান মুক্ত মঞ্চে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, এবং এনডিসি আবির আনসারী প্রমুখ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর জামায়াতের উদ্যোগে দিনব্যাপী...

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর যুব বিভাগের উদ্যোগে বিজয় র‍্যালি

বিজয় দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপির শোভাযাত্রা ও শহীদ...

বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অমীমাংসিত

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত পরিবারবর্গকে সংবর্ধনা

মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন