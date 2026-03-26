বৃহস্পতিবার, ২৬শে মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

Meherpur News
মার্চ ২৬, ২০২৬ ৯:০০ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে শহীদ স্মৃতিবেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা করা হয়।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক শামসুল আলম সোনাকে সঙ্গে নিয়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষে সর্বপ্রথম শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এরপর পর্যায়ক্রমে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান, জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে আহ্বায়ক শামসুল আলম সোনা, স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, জেলা পরিষদের পক্ষে প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, পৌরসভার পক্ষে প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল, গণপূর্ত বিভাগের পক্ষে এস এম রফিকুল হাসান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের পক্ষে অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবির, র‌্যাবের পক্ষে আব্দুল্লাহ আল মামুন পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এছাড়াও সদর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব মৃধা, সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, সমবায় অফিসের কর্মকর্তা এনামুল হক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ওবায়দুল বাশার, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ মুহা. আব্দুল্লাহ আল আমিন, মেহেরপুর পৌর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফয়েজ উদ্দিনসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পৃথকভাবে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

পরে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় মোনাজাত করা হয়।
অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, আতিকুল হক, মেহেদী হাসানসহ আরও অনেকে।

পরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অবস্থিত গণকবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এসময় জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গোলাম জাকারিয়া এবং পৌরসভার প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল পৃথকভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরবর্তীতে সেখানে মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।




সম্পর্কিত পোস্ট

যথাযোগ্য মর্যাদায় মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস...

মেহেরপুরে এএসআই থেকে এসআই পদে পদোন্নতি, র‌্যাংক ব্যাজ...

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে মেহেরপুরে স্মৃতিচারণ ও আলোচনা...

পাসপোর্ট অফিস পরিদর্শনে এমপি তাজউদ্দীন খান, হয়রানিমুক্ত সেবার...

মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মহড়া...

মেহেরপুরে মোবাইল কোর্ট অভিযান, জরিমানা ৩৫০০ টাকা