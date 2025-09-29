সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে মহাসপ্তমী পূজা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মহাসপ্তমী পূজা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২৫ ৮:২৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

চলছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। সোমবার ছিল উৎসবের দ্বিতীয় দিন, মহাসপ্তমী। এ উপলক্ষে মেহেরপুর শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েবাড়ি রাধা মাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রদায়িনী পূজা মন্দির, বকুলতলা পূজা মন্দির, শ্রী শ্রী হরিজন বালক মন্দিরসহ জেলার সব পূজামণ্ডপে সকাল থেকে সপ্তমী পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

চণ্ডীপাঠ ও মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে পূজা, দেবী দর্শন, দেবীর পায়ে ভক্তদের অঞ্জলি প্রদান এবং প্রসাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী চলে পূজার কার্যক্রম।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

আমদহে তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবলের পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে বিএনপি’র পথসভা ও গণসংযোগ

মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ৭ নম্বর...

গাংনীতে সার ডিলার এনামুলের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে নাইছ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল অমীমাংসিতভাবে...