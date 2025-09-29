মেহেরপুরে মহাসপ্তমী পূজা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
চলছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। সোমবার ছিল উৎসবের দ্বিতীয় দিন, মহাসপ্তমী। এ উপলক্ষে মেহেরপুর শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েবাড়ি রাধা মাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রদায়িনী পূজা মন্দির, বকুলতলা পূজা মন্দির, শ্রী শ্রী হরিজন বালক মন্দিরসহ জেলার সব পূজামণ্ডপে সকাল থেকে সপ্তমী পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।
চণ্ডীপাঠ ও মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে পূজা, দেবী দর্শন, দেবীর পায়ে ভক্তদের অঞ্জলি প্রদান এবং প্রসাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী চলে পূজার কার্যক্রম।