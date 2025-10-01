মেহেরপুরে মহা নবমীতে উৎসবের আমেজ, ভক্তদের মনে বিদায়ের সুর

মেহেরপুর নিউজ:
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মহোৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবের আজ মহা নবমী। শরৎকালীন দুর্গোৎসবের একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দিনে মেহেরপুর জেলা জুড়ে চলছে উৎসবের শেষপর্বের আয়োজন।
নবমী তিথি উপলক্ষে বুধবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। সকালেই অনুষ্ঠিত হয় চণ্ডীপাঠ, হোমযজ্ঞ ও বিশেষ ভোগ নিবেদন। সন্ধ্যায় মহা আরতির মধ্য দিয়ে শুরু হয় দেবীর বিদায়ের সুর। ভক্তরা পরম ভক্তিভরে অংশ নেন এ আরতিতে।
ভক্তদের মধ্যে উৎসবের আনন্দ থাকলেও দেবীর মর্ত্যযাত্রার সমাপ্তি ঘনিয়ে আসায় একরাশ বিষাদও ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশে। শহরের মন্দির প্রাঙ্গণগুলোতে ঢাকের তাল, শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনিতে উৎসবের আমেজ তৈরি হলেও ভক্তদের মনে ভেসে বেড়ায় বিদায়ের সুর।
এক ভক্ত জানান, “মহা নবমীর পর থেকেই মনে হয় দেবীকে বিদায় জানানোর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তবে আশা রইল— আসছে বছর আবার হবে।”
মেহেরপুর শহরের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপেও নবমী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ পূজা-অর্চনা। পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গোৎসব উদযাপন করতে স্থানীয় প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা করছে।