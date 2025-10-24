শুক্রবার, ২৪শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মহিলা দলের উদ্যোগে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৪, ২০২৫ ৯:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের শেখপাড়া ৪নং ওয়ার্ডে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুন নেতা নয়নের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

বৈঠকে আরও বক্তব্য রাখেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস প্রমুখ।

বক্তারা আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং সংগঠনের কার্যক্রম আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।



