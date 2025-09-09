মেহেরপুরে মহিলা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সমাবেশ

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে শহীদ ড. সামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানুর সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ। এছাড়া জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, ওমর ফারুক লিটন, বিএনপি নেতা ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আনসারুল উল হক, হাফিজুর রহমান হাফি, আবু সালেহ নাসিম, এম এ কে খাইরুল বাশারসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া সদর, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল, যুবদল, জাসাস এবং মহিলা দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরাও সমাবেশে যোগ দেন।