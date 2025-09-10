বুধবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে মহিলা ভিডিপি’র মৌলিক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মহিলা ভিডিপি’র মৌলিক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৫ ১২:৫৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসের উদ্যোগে মহিলা ভিডিপি সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।
বুধবার সকালে উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস মিলনায়তনে ১০ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা প্রশিক্ষক সাগর হোসেন ও ফেরদৌসী বানু প্রমুখ।

১০ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ৫৩ জন মহিলা ভিডিপি সদস্য অংশ নিচ্ছেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ট্রলির ধাক্কায় অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

মেহেরপুরে গোল্ডকাপ ফুটবলে ১ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের...

মেহেরপুরে ক্লিনিকের অনিয়মে জরিমানা

মেহেরপুরের শোলমারি মাঠ থেকে অজ্ঞাত বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী...

মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন