মেহেরপুরে মহিলা ভিডিপি’র মৌলিক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসের উদ্যোগে মহিলা ভিডিপি সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।
বুধবার সকালে উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস মিলনায়তনে ১০ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা প্রশিক্ষক সাগর হোসেন ও ফেরদৌসী বানু প্রমুখ।
১০ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ৫৩ জন মহিলা ভিডিপি সদস্য অংশ নিচ্ছেন।