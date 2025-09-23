মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামে বাড়ি বাড়ি ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
গণসংযোগকালে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল মাষ্টার, আমঝুপি ইউনিয়নের মহসিন আলী, আমঝুপি ওলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা ইয়াছিন আলী, আমঝুপি ইউনিয়ন সেক্রেটারি রকিবুল আলম মুক্ত, খোকসা ওয়ার্ড সভাপতি মামুনুর রশিদ ও ওয়ার্ড সেক্রেটারি রজব আলী প্রমুখ।