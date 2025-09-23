মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৫ ৭:০৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামে বাড়ি বাড়ি ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

গণসংযোগকালে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল মাষ্টার, আমঝুপি ইউনিয়নের মহসিন আলী, আমঝুপি ওলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা ইয়াছিন আলী, আমঝুপি ইউনিয়ন সেক্রেটারি রকিবুল আলম মুক্ত, খোকসা ওয়ার্ড সভাপতি মামুনুর রশিদ ও ওয়ার্ড সেক্রেটারি রজব আলী প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

আসন্ন দুর্গোৎসব ঘিরে গ্রাম পুলিশদের দিকনির্দেশনা দিলেন ইউএনও

মেহেরপুর সদর উপজেলা সাঁতার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন যারা

মেহেরপুর সদর উপজেলা দাবা প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়নরা নির্বাচিত

মেহেরপুরে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাঁতার অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার কমিটির মাসিক সভা