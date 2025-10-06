মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছেন।
গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় জনসাধারণ ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং নির্বাচনী প্রতীক পরিচিতি ও মতবিনিময় করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলার আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদরের সভাপতি আবুল হোসেন, আমঝুপি ইউনিয়নের আমির মহসিন আলী এবং সেক্রেটারি রকিবুল আলম মুক্তসহ অন্যরা।