মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী’র আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন।
সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের রুদ্রনগর গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় তিনি গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি পথচারী ও স্থানীয়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং দলের পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।
গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা জামায়াতে ইসলামী’র রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, কুতুবপুর ইউনিয়নের তদারককারী মাওলানা জাবেরুল ইসলাম, ইউনিয়ন আমির ইমদাদুল হক, সেক্রেটারি পারভেজ হুসাইন এবং রুদ্রনগর ওয়ার্ড সভাপতি শেরেকুল ইসলাম প্রমুখ।