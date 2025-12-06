শনিবার, ৬ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

ডিসেম্বর ৬, ২০২৫ ৭:৩৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির ও মেহেরপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের ময়ামারি গ্রামে গণসংযোগ করেছেন। শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এ গণসংযোগে তিনি পথচারী ও স্থানীয়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

গণসংযোগে আরও উপস্থিত ছিলেন— মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমীর সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদর উপজেলা সভাপতি আবুল হোসেন, আমঝুপি ইউনিয়নের আমীর মহসিন আলী, সেক্রেটারি রকিবুল আলম মুক্তসহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

গণসংযোগ চলাকালে প্রার্থী এলাকার উন্নয়ন ও জনসেবায় তার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন।




