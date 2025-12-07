মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির ও মেহেরপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। রবিবার বিকেলে তিনি সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের সুবিদপুর গ্রামে বাড়ি–বাড়ি গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
গণসংযোগকালে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন— মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলার সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, কুতুবপুর ইউনিয়নের তদাকারী মাওলানা জাবেরুল ইসলাম, ইউনিয়ন আমির ইমদাদুল হক,
ইউনিয়ন সেক্রেটারি পারভেজ হুসাইনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
গণসংযোগে তিনি স্থানীয় নানা বিষয়ে মানুষের মতামত শোনেন এবং তাঁদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।