মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়নের ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আশরাফপুর গ্রামে গণসংযোগ করেছেন।
এ সময় তিনি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। গণসংযোগে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, সহকারী সেক্রেটারি ও আমদাহ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী নজরুল ইসলাম, আমদাহ ইউনিয়ন আমির বজলুর রশীদ, ইউনিয়ন সেক্রেটারি রিপন আলী, আশরাফপুর ৬নং ওয়ার্ড সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সেক্রেটারি আরিফুল ইসলাম, ৭নং ওয়ার্ড সভাপতি আজিজুল ইসলাম, সেক্রেটারি মিলন মিয়াসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।