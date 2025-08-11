সোমবার, ১১ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৯:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়নের ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আশরাফপুর গ্রামে গণসংযোগ করেছেন।

এ সময় তিনি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। গণসংযোগে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, সহকারী সেক্রেটারি ও আমদাহ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী নজরুল ইসলাম, আমদাহ ইউনিয়ন আমির বজলুর রশীদ, ইউনিয়ন সেক্রেটারি রিপন আলী, আশরাফপুর ৬নং ওয়ার্ড সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সেক্রেটারি আরিফুল ইসলাম, ৭নং ওয়ার্ড সভাপতি আজিজুল ইসলাম, সেক্রেটারি মিলন মিয়াসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে যুবকের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুরে আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ

আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সদর উপজেলা এ...

মেহেরপুরে তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

মেহেরপুরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মামুন অর রশিদের ইন্তেকাল