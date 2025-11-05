বুধবার, ৫ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে “মাটি বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও” প্রতিপাদ্যে কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের পথসভা ও র‍্যালি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে “মাটি বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও” প্রতিপাদ্যে কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের পথসভা ও র‍্যালি

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৫, ২০২৫ ৭:৩৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মাটি বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও” — এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলা চত্বরে পথসভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে উপজেলা চত্বর থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

অনুষ্ঠানে কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সাইদুর রহমান শাহীন এবং সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুজন।

বক্তারা টেকসই কৃষি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সম্মিলিত উদ্যোগের আহ্বান জানান। তারা বলেন, কৃষি উৎপাদন টিকিয়ে রাখতে মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে সচেতন হতে হবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে -১ আসনে মনোনয়ন পূর্ণ বিবেচনার দাবিতে জেলা...

মেহেরপুরে সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ফুটবলের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে ৯ নং ওয়ার্ডে বিএনপির...

মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ফুটবলে শ্যামপুর ইউপি একাদশ...

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল...

বিজয় দিবস উপলক্ষে গাংনীর জোড়পুকুরিয়ায় প্যারেড প্রশিক্ষণের উদ্বোধন