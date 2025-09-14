রবিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৫ ১:৩৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোঃ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সিভিল সার্জন ডা. একেএম আবু সাঈদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডা. সাহারিয়া শায়লা জাহান,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক শামসুল আলম, পিপি সাইদুর রাজ্জাক, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলাম, জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান,জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উপপরিচালক মহিবুর রহমান, জেলা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আবদুর রাহীম।

এছাড়াও মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান,জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ পরিচালক নাসিমা খাতুন,সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ,বিজিবি’র প্রতিনিধী মিজানুর রহমান, প্রভেশন কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক জিয়াউদ্দিন,বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মেহেরপুর সদর উপজেলা সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিন্টু,পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন, সদর উপজেলা সিনিয়র সহকারী মৎস কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন, মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স  এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি‘র সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এমাম বকুল, জেলা মহিলা দলের সানেনেত্রী সায়েদতুননচ্ছা নয়ন, পৌর সভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহিদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা, সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি, যুব সমাজকে সচেতন করার পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পানি নিষ্কাশনের দাবিতে কৃষকদের মানববন্ধন

মেহেরপুরে মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে বিদ্যুত স্পৃষ্টে স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

মেহেরপুরে এনসিপি’র দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত