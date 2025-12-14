রবিবার, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মাদকবিরোধী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৪, ২০২৫ ১:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাদকবিরোধী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। রোববার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী বেলুন উড়িয়ে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারীনাথ।

এর আগে অতিথিবৃন্দ উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। টুর্নামেন্টে মোট ছয়টি দল অংশগ্রহণ করছে। দলগুলো হলো— মেহেরপুর রব বীজ ভান্ডার, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেহেরপুর এমকেএসপি, ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমি, আমঝুপি একাদশ এবং গাংনী একাদশ।

আয়োজকদের আশা, খেলাধুলার মাধ্যমে যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই টুর্নামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।




