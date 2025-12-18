মেহেরপুরে মাদকবিরোধী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আমঝুপি ক্রিকেট একাডেমি চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত মাদকবিরোধী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আমঝুপি ক্রিকেট একাডেমি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলার জোরপুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় আমঝুপি ক্রিকেট একাডেমি ৬৭ রানের বড় ব্যবধানে মেহেরপুর রব বীজ ভান্ডার একাদশকে পরাজিত করে।
ফাইনালে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আমঝুপি ক্রিকেট একাডেমি নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৯২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে লিটন সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেন।
জবাবে খেলতে নেমে মেহেরপুর রব বীজ ভান্ডার একাদশ ১৬ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২৫ রানেই গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে কিরন ৪০ ও রাশেদ ৩৯ রান করেন।
খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ উজ্জ্বল কুমার।