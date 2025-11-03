মঙ্গলবার, ৪ঠা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মাদকবিরোধী সেমিনার ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

নভেম্বর ৩, ২০২৫ ৭:৩৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাদকবিরোধী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক আহসানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাকাফি ইবনে সাজ্জাদ এবং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ মিয়া।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের সহকারী পরিচালক বেলাল হোসেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক আনিকা কোহিনুর।

সেমিনারে মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব, পরিবার ও সমাজে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ, সাবিনা সুলতানা সোহানা প্রমুখ।

সেমিনার শেষে অনুষ্ঠিত হয় কুইজ প্রতিযোগিতা এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ।




