মেহেরপুরে মাদক বিক্রির অভিযোগে দুইজনের কারাদণ্ড

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়ার পিছনে ভৈরব নদের কিনারে মাদক বিক্রির অভিযোগে বৃহস্পতিবার সকালে অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেছে মোবাইল কোর্ট।
আটকরা হলেন শহরের নতুন পাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে রুবেল ইসলাম এবং একই এলাকার মমিন শেখের ছেলে কামরুজ্জামান।
মোবাইল কোর্টে দোষ স্বীকার করার পর রুবেল ইসলামকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারা অনুযায়ী ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ টাকা জরিমানা এবং কামরুজ্জামানকে একই ধারায় ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম। এ সময় মাদক বিক্রির আস্তানাও ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়।