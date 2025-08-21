বৃহস্পতিবার, ২১শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা আইন-আদালত মেহেরপুরে মাদক বিক্রির অভিযোগে দুইজনের কারাদণ্ড
আইন-আদালতবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মাদক বিক্রির অভিযোগে দুইজনের কারাদণ্ড

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২১, ২০২৫ ৮:০৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়ার পিছনে ভৈরব নদের কিনারে মাদক বিক্রির অভিযোগে বৃহস্পতিবার সকালে অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেছে মোবাইল কোর্ট।

আটকরা হলেন শহরের নতুন পাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে রুবেল ইসলাম এবং একই এলাকার মমিন শেখের ছেলে কামরুজ্জামান।

মোবাইল কোর্টে দোষ স্বীকার করার পর রুবেল ইসলামকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারা অনুযায়ী ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ টাকা জরিমানা এবং কামরুজ্জামানকে একই ধারায় ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম। এ সময় মাদক বিক্রির আস্তানাও ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

চাঁদবিলে ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে চাঁদবিল একাদশ...

মেহেরপুরে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উঠান বৈঠক

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের আমঝুপি মাধ্যমিক বালক...

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আমঝুপি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিদর্শন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সদর থানা পরিদর্শন

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগ