মেহেরপুরে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
শীতার্ত শিক্ষার্থীদের সহায়তায় মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে রাজনগর দাখিল মাদ্রাসার ছাত্রদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির শিক্ষার্থীদের হাতে এসব কম্বল তুলে দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন— সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন, সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজিমুদ্দিনসহ স্থানীয় অন্যান্য কর্মকর্তারা।
শীতার্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্বল বিতরণে অভিভাবক ও স্থানীয়দের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।