মেহেরপুরে মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

নভেম্বর ৯, ২০২৫ ৫:১৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। সভায় মানব পাচার প্রতিরোধে জেলার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের করণীয় নির্ধারণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও জোরদারের আহ্বান জানানো হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সিভিল সার্জন ডা. একেএম আবু সাঈদ,গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক সঞ্জীব কুমার, পিপি সাইদুর রাজ্জাক, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলাম, জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান,জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার,জেলা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির,জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আবদুর রাহীম,জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ পরিচালক নাসিমা খাতুন ।

এছাড়াও প্রভেশন কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক জিয়া উদ্দিন, জেলা মহিলা দলের সানেনেত্রী সায়েদতুননচ্ছা নয়ন ,পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন,সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম মিন্টু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা মানব পাচার রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ পর্যায়ে নজরদারি বাড়ানো এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।




