অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মামনুর আহমেদের ইন্তেকাল

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মেহেরপুর শহরের শহীদ গফুর সড়কের বাসিন্দা মরহুম ডা. আব্দুল বাঁকী (বাঁকি ডাক্তার)-এর পুত্র মামনুর আহমেদ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।
মঙ্গলবার রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
মরহুমের স্ত্রী, দুই ছেলে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছেন। মরহুমের জানাজার সময় ও স্থান পরবর্তীতে জানানো হবে।