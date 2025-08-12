মেহেরপুরে মাশরুম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাশরুম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম।
মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ম. হামিদুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সহকারী পরিচালক এস. এম. উবায়দুল বাশার, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম, পরিদর্শক বজলুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক সিরাজুম মুনির এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।