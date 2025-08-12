মঙ্গলবার, ১২ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে মাশরুম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মাশরুম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১২, ২০২৫ ৭:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাশরুম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম।

মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ম. হামিদুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সহকারী পরিচালক এস. এম. উবায়দুল বাশার, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম, পরিদর্শক বজলুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক সিরাজুম মুনির এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

বজ্রপাতে আহত মুজিবনগরের এক কৃষক

গাংনীতে বজ্রপাতে স্কুল ছাত্র নিহত

মেহেরপুরে যুব দিবসে ঋণের চেক ও সনদপত্র বিতরণ

মেহেরপুরে যুব দিবসে বৃক্ষরোপণ ও মাছের পোনা অবমুক্ত

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসে মুজিবনগরে র‍্যালি, আলোচনা...

মেহেরপুরে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা