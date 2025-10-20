মেহেরপুরে মাসুদ অরুণের গণসংযোগ ও সমাবেশ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উজুলপুর গ্রামে বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে গণসংযোগ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার বিকেলে উজুলপুর গ্রামে এ গণসংযোগ ও সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা ফিরাজুল বিশ্বাস। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।
সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস এবং বিএনপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো।
এর আগে মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে বিএনপি নেতা-কর্মীরা উজুলপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ করেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।