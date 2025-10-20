সোমবার, ২০শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মাসুদ অরুণের গণসংযোগ ও সমাবেশ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২০, ২০২৫ ৮:৪২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উজুলপুর গ্রামে বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে গণসংযোগ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে উজুলপুর গ্রামে এ গণসংযোগ ও সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা ফিরাজুল বিশ্বাস। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস এবং বিএনপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো।

এর আগে মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে বিএনপি নেতা-কর্মীরা উজুলপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ করেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।



