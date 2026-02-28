শনিবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে মাহে রমজানের ডাক: তারাবির নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মাহে রমজানের ডাক: তারাবির নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৬ ৭:২২ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ও পৌর ইমাম পরিষদের উদ্যোগে এবং মেহেরপুর নিউজ এর সহযোগিতায় “কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ধারাবাহিক আলোচনা: মাহে রমজানের ডাক” শীর্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের থানাপাড়া মসজিদে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মাহে রমজানে তারাবির নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা মডেল মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি মিনারুল ইসলাম। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, তারাবির নামাজ রমজানের বিশেষ আমল, যা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে এবং পাপ মোচনের অন্যতম মাধ্যম। তিনি কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে তারাবির ফজিলত তুলে ধরেন এবং মুসল্লিদের নিয়মিত তারাবি আদায়ের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সায়াদ মাশরুর ত্বোহা। এছাড়া ইসলামি গজল পরিবেশন করেন আব্দুর রহিম, যা উপস্থিত মুসল্লিদের মাঝে এক আধ্যাত্মিক আবহ সৃষ্টি করে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় আলেম-ওলামা, মুসল্লি ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা উপস্থিত ছিলেন। মাহে রমজানের তাৎপর্য ও আমলের গুরুত্ব তুলে ধরতে এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে আয়োজকরা জানান।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগর ও সদর উপজেলায় বাজার মনিটরিং, দুই ব্যবসায়ীকে...

গাংনী এলজিইডি প্রকৌশলী রোকনুজ্জামানের দুর্নীতি চরমে

বাগোয়ান ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া...

মুজিবনগর সরকারি শিশু পরিবারে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইফতার...

মাহে রমজানের ডাক অনুষ্ঠানে নেক আমলের সওয়াব নিয়ে...

মেহেরপুর সদর উপজেলায় নবনির্বাচিত এমপির সঙ্গে পরিচিত ও...