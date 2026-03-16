মেহেরপুরে মাহে রমজানের ডাক অনুষ্ঠানে ঈদের নামাজের তাকবীর সংখ্যা নিয়ে আলোচনা

মেহেরপুর নিউজঃ
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ও পৌর ইমাম পরিষদের উদ্যোগে এবং মেহেরপুর নিউজের সহযোগিতায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ধারাবাহিক আলোচনা ‘মাহে রমজানের ডাক’ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার দুপুরে মেহেরপুর শহরের থানাপাড়া মসজিদে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে “ঈদের নামাজের তাকবীর সংখ্যা” শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করেন ইন্তাবাহুল উম্মাহর শিক্ষক মাওলানা আজিমউদ্দিন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈদের নামাজের নিয়ম-কানুন ও তাকবীরের সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন আবু তালেব। পরে গজল পরিবেশন করেন মো. শামীম।
ধর্মীয় এ আয়োজনে স্থানীয় মুসল্লি ও ধর্মপ্রাণ মানুষ উপস্থিত থেকে আলোচনা মনোযোগ সহকারে শোনেন।