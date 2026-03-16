সোমবার, ১৬ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২রা চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মাহে রমজানের ডাক অনুষ্ঠানে ঈদের নামাজের তাকবীর সংখ্যা নিয়ে আলোচনা

মার্চ ১৬, ২০২৬ ১১:৩০ অপরাহ্ণ

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ও পৌর ইমাম পরিষদের উদ্যোগে এবং মেহেরপুর নিউজের সহযোগিতায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ধারাবাহিক আলোচনা ‘মাহে রমজানের ডাক’ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর শহরের থানাপাড়া মসজিদে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে “ঈদের নামাজের তাকবীর সংখ্যা” শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করেন ইন্তাবাহুল উম্মাহর শিক্ষক মাওলানা আজিমউদ্দিন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈদের নামাজের নিয়ম-কানুন ও তাকবীরের সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন আবু তালেব। পরে গজল পরিবেশন করেন মো. শামীম।

ধর্মীয় এ আয়োজনে স্থানীয় মুসল্লি ও ধর্মপ্রাণ মানুষ উপস্থিত থেকে আলোচনা মনোযোগ সহকারে শোনেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে ১৭ বোতল কোডিনযুক্ত...

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে যোগ দিলেন জাভেদ...

মেহেরপুরে ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে মৃত সদস্যদের পরিবারকে...

কোরআন ফাউন্ডেশনের বোর্ড পরীক্ষায় মেহেরপুরের কাউসার প্রথম, গালিব...

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শিশু-কিশোরদের ঈদ কার্ড প্রতিযোগিতা

মেহেরপুরে দুই ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করলেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট...