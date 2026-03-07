শনিবার, ৭ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে “মাহে রমজানের ডাক” অনুষ্ঠানে এতেকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে আলোচনা

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ৭, ২০২৬ ৭:১৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ও পৌর ইমাম পরিষদের উদ্যোগে এবং মেহেরপুর নিউজের সহযোগিতায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ধারাবাহিক আলোচনা “মাহে রমজানের ডাক” অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর শহরের থানাপাড়া মসজিদে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে “এতেকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত” শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করেন মেহেরপুর গোরস্থান পূর্বপাড়া জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হাফেজ মাওলানা মাহমুদুল হাসান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোঃ হুসাইন আহমেদ। পরে ইসলামি সংগীত (গজল) পরিবেশন করেন মোঃ জিসান আহমেদ।

অনুষ্ঠানে এলাকার মুসল্লি ও ধর্মপ্রাণ মানুষ উপস্থিত থেকে মাহে রমজানের তাৎপর্য এবং এতেকাফের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা শোনেন।




