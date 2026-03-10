মঙ্গলবার, ১০ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ‘মাহে রমজানের ডাক’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ‘মাহে রমজানের ডাক’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ১০, ২০২৬ ৭:১৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ও পৌর ইমাম পরিষদের উদ্যোগে এবং মেহেরপুর নিউজের সহযোগিতায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ধারাবাহিক আলোচনা “মাহে রমজানের ডাক” অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের থানাপাড়া মসজিদে এ আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন “লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব ও ফজিলত” শীর্ষক আলোচনায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফজলুল উলুম বহুমুখী মাদ্রাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস মুফতি দেলাওয়ার হুসাইন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মোঃ সাঈদ। পরে গজল পরিবেশন করেন মোঃ মাহাসির হাসান নাফিস।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্টে জরিমানা

মেহেরপুরে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসে অগ্নি নির্বাপন মহড়া

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা...

মেহেরপুরে শ্যালো মেশিন চুরির সময় ৩ যুবক আটক,...

বুড়িপোতা ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া...

মেহেরপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১, তিন মাস বয়সী...