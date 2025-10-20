সোমবার, ২০শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মা ও শিশুস্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ, মাদক ও পুষ্টি বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ২০, ২০২৫ ৭:০২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের উদ্যোগে মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন, বাল্যবিবাহ, মাদক ও পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আর, এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি প্রমুখ।



