মেহেরপুরে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা বিষয়ক পৌর কমিটির প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা বিষয়ক পৌর কমিটির প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে সদর উপজেলা প্রশাসনের সভা কক্ষে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।
প্রশিক্ষণে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম তদারকির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
এ সময় মেহেরপুর পৌরসভার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।