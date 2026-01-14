বুধবার, ১৪ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা বিষয়ক পৌর কমিটির প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৪, ২০২৬ ৬:৪৫ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা বিষয়ক পৌর কমিটির প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে সদর উপজেলা প্রশাসনের সভা কক্ষে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম তদারকির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর পৌরসভার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।




