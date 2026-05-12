মঙ্গলবার, ১২ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৪শে জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মিডওয়াইফ দিবস পালিত

কর্তৃক Meherpur News
মে ১২, ২০২৬ ৭:২৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে মিডওয়াইফ দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের নতুন ভবনের মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের আরএমও জাহিদুল হক ও ডা. ফজলুর রহমান।

এসময় বক্তব্য দেন মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক আজিরুন্নেসা, বিএনএ’র সহ-সভাপতি আসাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক তুষার বিশ্বাস, সুপারভাইজার বেলায়েতুন নেসা, সুশীলা মন্ডল, কুলসুম আরা খাতুন ও মিডওয়াইফ ফাতেমা আক্তারসহ অন্যান্যরা।

আলোচনা সভা শেষে মিডওয়াইফ দিবস উপলক্ষে কেক কাটা হয়।




