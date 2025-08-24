মেহেরপুরে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে নুর ইসলামের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের নতুন শেখপাড়া ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোঃ নুর ইসলাম রবিবার (২৪ আগস্ট) তার নামে প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান, গত ২১ আগস্ট শারমিন আক্তারের সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছিল যে নুর ইসলাম তার বাড়ি নির্মাণে বাধা দিয়েছেন। নুর ইসলাম বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেন এবং জানান, তিনি কাউকে কোনোভাবে বাধা দেননি।
তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, শারমিন আক্তার সংবাদ সম্মেলনে কিছু ব্যক্তি ও পরিবারের বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগ এনেছেন, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং শারমিনের পরিবারের কিছু সদস্য পুলিশে কর্মরত এ বড়ায় কওে তারা বিভিন্ন সময় আমাদের পরিবারের উপর হুমকি ও গালাগালাজ করেছেন। এ কারনে আমি থানায় জিডি (নম্বর-১৫৭৮) ও পৌরসভায় অভিযোগ করেছি। পৌরসভা উভয় পক্ষকে মীমাংসার জন্য ডেকে পাঠালেও, শারমিন আক্তারের পক্ষটি আদেশ অমান্য করে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে আমি আদালতের আশ্রয় নিয়েছি। আদালত ১৪৫ ধারা নোটিশ জারি করেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, মামলা (নং-২৪১/২৫) চলমান থাকা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকবে। পুলিশ এসআই দেবদাস মন্ডল এসে কাজ বন্ধ করে দেন। নুর ইসলাম আরও জানান, শারমিন আক্তারের বাড়ি পৌরসভার অনুমোদিত সীমানার বাইরে নির্মাণ করা হচ্ছে। বাড়ির ছাদ ১৮ ইঞ্চি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেফটি ট্যাংকি জিরো অবস্থায় রাখা হয়েছে, যা পৌরসভার নিয়মের লঙ্ঘন। এ কারনে আমরা বারবার আইনের আশ্রয় নিয়েছি। আদালত যে নির্দেশ দেবে আমরা সে নির্দেশ মেনে নিতে প্রস্থুত আছি