শুক্রবার, ৮ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল মেহেরপুরে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৮, ২০২৫ ৭:৩৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরি স্পোর্টিং ক্লাব ও ব্রাইট স্টার ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শুরু হয়েছে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্ট। শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়।

মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামির আমির ও সাবেক কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রবিউল ইসলাম, আব্দুল জব্বার, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম টুটুল, সেলিমসহ অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

টুর্নামেন্টে মোট ১৬টি দল অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী দিনে মেহেরপুর দুরন্ত হোটেল বাজার ও মিয়াপাড়া একাদশের খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। দুই দলই একাধিক সুযোগ পেলেও জালে বল জড়াতে ব্যর্থ হয়, ফলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে।

অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলগুলো হলো— সেভেন স্টার, সিয়াম খেলাঘর, ডি এস সি ফুটবল ক্লাব, রাল স্মৃতি ফুটবল ক্লাব, ব্রাইট স্টার, পল্লী বিদ্যুৎ একাদশ, ফাইভ স্টার, মুন একাদশ, ক্যাশবপাড়া যুব সংঘ, জিসম স্মৃতি ফুটবল ক্লাব, অলস্টার, মেহেরপুর স্পোর্টিং, হালদারপাড়া একাদশ এবং ইলেভেন স্টার ক্লাব।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ‘আজ ও আগামী’ শীর্ষক সুধীজন সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে বিজয়ীদের হাতে ছাগল...

মেহেরপুরে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ডেঞ্জার বয়েজ

মেহেরপুরে বাল্যবিবাহে বর কারাগারে, দুলাভাইয়ের জরিমানা

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিলের উদ্বােধন