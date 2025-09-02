মঙ্গলবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে জিসান স্মৃতি ক্লাব
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে জিসান স্মৃতি ক্লাব

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২, ২০২৫ ৯:১১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর স্পোর্টিং ক্লাব ও ব্রাইট স্টার ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠেছে মেহেরপুর জিসান স্মৃতি ক্লাব। মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় টাইব্রেকারে ২-১ গোলে সিয়াম খেলাঘরকে হারিয়ে জিসান স্মৃতি ক্লাব ফাইনালে জায়গা করে নেয়।

নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্র হলে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকারে। জিসান স্মৃতি ক্লাবের পক্ষে  ২  টি গোল করেন ফাহিম। অন্যদিকে সিয়াম খেলাঘরের হয়ে নাজমুল একটি গোল করেন।

খেলায় অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য বিজয়ী দলের ফাহিমকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়। খেলা শেষে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।


