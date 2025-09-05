শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল মেহেরপুরে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে বোষপাড়া সেভেন স্টার চ্যাম্পিয়ন
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে বোষপাড়া সেভেন স্টার চ্যাম্পিয়ন

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৫ ৮:৩৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরি স্পোর্টিং ক্লাব ও ব্রাইট স্টার ক্লাবের যৌথ আয়োজনে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে বোষপাড়া সেভেন স্টার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

শুক্রবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় বোষপাড়া সেভেন স্টার ১-০ গোলে জিসান স্মৃতি ক্লাবকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের নাজমুল একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন। এ খেলায় আকিবকে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়।

খেলা শেষে বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামী আমির সোহেল রানা ডলার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আব্দুল জব্বার, মনজুরুল হাসান টুটুলসহ আরও অনেকে।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মুজিবনগরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

কৃষকদের জাতীয় ডাটাবেজ তৈরির আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ...

মেহেরপুরে বারাদি ওয়ার্ড গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে ২ নম্বর...

মুজিবনগরে কেমিস্টস্ এন্ড ড্রাগিস্টস্ সমিতির পরিচিতি ও মতবিনিময়...

মুজিবনগর সীমান্তে ভারত থেকে পুশ-ইন, নারীসহ তিনজন আটক

মেহেরপুরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ২, অফিস...