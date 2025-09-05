মেহেরপুরে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে বোষপাড়া সেভেন স্টার চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরি স্পোর্টিং ক্লাব ও ব্রাইট স্টার ক্লাবের যৌথ আয়োজনে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে বোষপাড়া সেভেন স্টার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
শুক্রবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় বোষপাড়া সেভেন স্টার ১-০ গোলে জিসান স্মৃতি ক্লাবকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের নাজমুল একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন। এ খেলায় আকিবকে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়।
খেলা শেষে বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামী আমির সোহেল রানা ডলার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আব্দুল জব্বার, মনজুরুল হাসান টুটুলসহ আরও অনেকে।