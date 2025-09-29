মেহেরপুরে মুজিবনগর ইউএনও’র পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল সোমবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন দুর্গাপূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন।
রাতে তিনি কোমরপুর সার্বজনীন মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুরে সার্বজনীন শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির পূজা মন্ডপ, মহাজনপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, বাবুপুর সার্বদলীয় দুর্গা মন্দির , পরিদর্শন করেন। এ সময় জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ড. অশোক রঞ্জন বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহবায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর, মুজিবনগর উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ধীরেন হালদার, সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত হালদারসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
পরিদর্শনকালে ইউএনও পলাশ মণ্ডল অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে পূজা মণ্ডপ কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন।