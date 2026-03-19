বৃহস্পতিবার, ১৯শে মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা
মেহেরপুরে মূল্য তালিকা না থাকায় ৭ মাংস বিক্রেতাকে জরিমানা

মার্চ ১৯, ২০২৬ ৪:৩৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় ৭ জন মাংস বিক্রেতার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়ামপাড়া এবং মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, দারিয়াপুর ও কেদারগঞ্জ বাজারে গরু, মহিষ ও খাসির মাংসের দোকানে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে মাংসের দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় ৭টি পৃথক মামলায় মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় ব্যবসায়ীদের মূল্য তালিকা প্রদর্শন এবং গরু, মহিষ ও খাসির মাংস নির্ধারিত মূল্যে বিক্রির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে “মাহে রমজানের ডাক” আলোচনা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভাণ্ডার থেকে শাড়ি...

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলামের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরে ফিলিং স্টেশনগুলোতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

মেহেরপুরে মুখোমুখি সংঘর্ষে যুবক গুরুতর আহত, ঢাকায় রেফার

গাংনীতে আল হেরা ফাউন্ডেশনের উদ্যােগে দরিদ্র পরিবারে মাঝে...