বৃহস্পতিবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৫
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ভাতা প্রদান

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা ইমারত নির্মাণকারী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে সংগঠনের ৫ জন মৃত সদস্যের পরিবারের মাঝে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে শহরের ইউনিয়ন কার্যালয়ে এই অর্থ প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি সাইদুল আলম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাসেল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, কোষাধ্যক্ষ খন্দকার নাফিজুর, প্রচার সম্পাদক মিলন আলী, দপ্তর সম্পাদক মোতালেব শেখ, শ্রম কল্যাণ সম্পাদক মাহবুব আলম লিটন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইসরাফিল হোসেন, কার্যনির্বাহী সদস্য ফিরোজ আলী, আব্দুল মোমিন, জিন্নাতুল ইসলাম, সাবদার আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মৃত সদস্যদের পরিবারের হাতে ১৫ হাজার টাকা করে মোট ৭৫ হাজার টাকা এককালীন অনুদান তুলে দেওয়া হয়।


