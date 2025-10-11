শনিবার, ১১ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে মৃত শ্রমিক পরিবারের মাঝে ভাতা বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মৃত শ্রমিক পরিবারের মাঝে ভাতা বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১১, ২০২৫ ৭:০৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের মাঝে মৃত ভাতা প্রদান করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে এ ভাতা বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা উপস্থিত থেকে ৭৮ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারের মাঝে প্রায় ১৮ লাখ টাকা বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মাহবুব এলাহী, যুগ্ম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সবুজ, কোষাধ্যক্ষ মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক রমিজ উদ্দিন, রেজাউল হক এবং অফিস সচিব নাসিম খান প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরের আলোচিত অনলাইন জুয়া চক্রের দুই এজেন্ট গ্রেফতার

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের ২য় খেলা অমীমাংসিত...

মেহেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগ

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় জেলা ফাইনালে

ঝাউবাড়িয়ায় ফুটবল টুর্নামেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালে খড়িসা দেবালয়

মেহেরপুরে ফুটবল (বালক): ফাইনালে আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমি