মেহেরপুরে মৃত শ্রমিক পরিবারের মাঝে ভাতা বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের মাঝে মৃত ভাতা প্রদান করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে এ ভাতা বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা উপস্থিত থেকে ৭৮ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারের মাঝে প্রায় ১৮ লাখ টাকা বিতরণ করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মাহবুব এলাহী, যুগ্ম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সবুজ, কোষাধ্যক্ষ মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক রমিজ উদ্দিন, রেজাউল হক এবং অফিস সচিব নাসিম খান প্রমুখ।