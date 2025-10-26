রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ও মূল্যবিহীন ওষুধ বিক্রিতে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৬, ২০২৫ ৬:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে মেয়াদোত্তীর্ণ ও মূল্যবিহীন ঔষুধ বিক্রি ও সংরক্ষণের দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, সার, বেকারি ও কীটনাশক বিক্রয়কারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও নথিপত্র তদারকি করা হয়।

এসময় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ধারা ৩৭, ৫১ ও ৪৫ অনুসারে মেয়াদোত্তীর্ণ ও মূল্যবিহীন ওষুধ বিক্রি ও সংরক্ষণের অপরাধে মেসার্স লাবিবা ফার্মেসিকে ২৫ হাজার টাকা এবং ভাউচারে সার বিক্রয়ের তথ্যে গরমিল থাকায় মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মোট ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় বলে জানা গেছে।

অভিযান চলাকালে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার প্রদান ও সংরক্ষণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম এবং জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ।




