মঙ্গলবার, ২রা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২, ২০২৫ ৬:৩৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সদর উপজেলার বামনপাড়া মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির দায়ে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এ সময় বামনপাড়া এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে খাদ্যপণ্য, সার ও বীজের মান তদারকি করা হয়।

অভিযানকালে মেসার্স বায়েজিদ স্টোরের তাক থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য উদ্ধার পাওয়া যায়। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৫১ ধারা অনুযায়ী স্টোরের মালিক মো. এমদাদুল হক এর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান চলাকালে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ।




