মেহেরপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সদর উপজেলার বামনপাড়া মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির দায়ে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এ সময় বামনপাড়া এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে খাদ্যপণ্য, সার ও বীজের মান তদারকি করা হয়।
অভিযানকালে মেসার্স বায়েজিদ স্টোরের তাক থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য উদ্ধার পাওয়া যায়। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৫১ ধারা অনুযায়ী স্টোরের মালিক মো. এমদাদুল হক এর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
অভিযান চলাকালে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ।