মেহেরপুরে মেয়েদের হ্যান্ডবলে ফাইনালে ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মেয়েদের হ্যান্ডবলে ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় সদর উপজেলা পর্যায়ে ফাইনালে উঠেছে।
রবিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল খেলায় ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ২-১ গোলে মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। খেলার প্রথমার্ধে মোমিনপুর বিদ্যালয়ের সুবর্ণা গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ভৈরব বিদ্যালয়ের পূর্ণিমা একাই দুটি গোল করে দলকে ফাইনালে পৌঁছে দেন।