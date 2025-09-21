রবিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলা মেহেরপুরে মেয়েদের হ্যান্ডবলে ফাইনালে ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
খেলাধুলাবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মেয়েদের হ্যান্ডবলে ফাইনালে ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫ ২:০০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মেয়েদের হ্যান্ডবলে ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় সদর উপজেলা পর্যায়ে ফাইনালে উঠেছে।

রবিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল খেলায় ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ২-১ গোলে মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। খেলার প্রথমার্ধে মোমিনপুর বিদ্যালয়ের সুবর্ণা গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ভৈরব বিদ্যালয়ের পূর্ণিমা একাই দুটি গোল করে দলকে ফাইনালে পৌঁছে দেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরের ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে জাদুখালী ও আশরাফপুর...

মেহেরপুর জেলা কর্ণধর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় কাবাডি চ্যাম্পিয়ন আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মেহেরপুরে জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা আইসিটি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভা...