মেহেরপুরে ‘মেহেরপুর কেমন চায়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ‘মেহেরপুর কেমন চায়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মেহেরপুর জেলা সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট শাকিল আহমেদ। তিনি সভায় ১৩ দফা অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি নেতা মুজাহিদুল ইসলাম, তামিম ইসলাম, আশিক রাব্বি সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।