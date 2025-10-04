শনিবার, ৪ঠা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে 'মেহেরপুর কেমন চায়' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ‘মেহেরপুর কেমন চায়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৪, ২০২৫ ৭:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ‘মেহেরপুর কেমন চায়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মেহেরপুর জেলা সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট শাকিল আহমেদ। তিনি সভায় ১৩ দফা অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি নেতা মুজাহিদুল ইসলাম, তামিম ইসলাম, আশিক রাব্বি সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।



