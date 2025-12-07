মেহেরপুরে মোটরসাইকেল–ইজিবাইক সংঘর্ষে নারীসহ ৭ জন আহত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর এলাকায় মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে তিন নারীসহ অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। রবিবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।
আহতরা হলেন— ইমরান হোসেন (২৪), ছেলে: আজিজুল, গ্রাম: পাকুড়িয়া, গাংনী, রাসেল (২২), ছেলে: মোতালেব হোসেন, গ্রাম: আলমপুর, রইস উদ্দিন (৪৫), ছেলে: জামাত আলী, গ্রাম: শ্যামপুর, রজন (৩০), স্ত্রী: শাকিল হোসেন, গ্রাম: চৌগাছা ,হীরা (৩২), স্ত্রী: ইয়ানুর, গ্রাম: পাকুড়িয়া, মন্টু (২৫), ছেলে: মফা মণ্ডল, গ্রাম: দিঘিরপাড়া, অপরজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।
দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, আলমপুর গ্রামের রাসেল মোটরসাইকেলে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। একই সময় ইমরান যাত্রী নিয়ে ইজিবাইকযোগে গাংনীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে রাসেল আইল্যান্ড পেরিয়ে উল্টো দিক দিয়ে আসার সময় ইজিবাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল চালকসহ ইজিবাইকের যাত্রীরা গুরুতর আহত হন।
স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। দুর্ঘটনার পর এলাকায় কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।