রবিবার, ৭ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে মোটরসাইকেল–ইজিবাইক সংঘর্ষে নারীসহ ৭ জন আহত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মোটরসাইকেল–ইজিবাইক সংঘর্ষে নারীসহ ৭ জন আহত

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৭, ২০২৫ ৫:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর এলাকায় মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে তিন নারীসহ অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন।   রবিবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

আহতরা হলেন— ইমরান হোসেন (২৪), ছেলে: আজিজুল, গ্রাম: পাকুড়িয়া, গাংনী, রাসেল (২২), ছেলে: মোতালেব হোসেন, গ্রাম: আলমপুর, রইস উদ্দিন (৪৫), ছেলে: জামাত আলী, গ্রাম: শ্যামপুর, রজন (৩০), স্ত্রী: শাকিল হোসেন, গ্রাম: চৌগাছা ,হীরা (৩২), স্ত্রী: ইয়ানুর, গ্রাম: পাকুড়িয়া, মন্টু (২৫), ছেলে: মফা মণ্ডল, গ্রাম: দিঘিরপাড়া, অপরজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, আলমপুর গ্রামের রাসেল মোটরসাইকেলে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। একই সময় ইমরান যাত্রী নিয়ে ইজিবাইকযোগে গাংনীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে রাসেল আইল্যান্ড পেরিয়ে উল্টো দিক দিয়ে আসার সময় ইজিবাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল চালকসহ ইজিবাইকের যাত্রীরা গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। দুর্ঘটনার পর এলাকায় কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যােগে খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনা

মেহেরপুরে যুবসমাজের জন্য ভলিবল নেট উপহার প্রদান

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহউদ্দিনকে বিদায় সংবর্ধনা

মুজিবনগরের ফারদিন হোসেন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড লাভ

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফুলসুরাত মন্ডলকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন